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Politika, 15 Temmuz Darbe Girişimi

AK Parti'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel video

AK Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video hazırladı.

Fatih Gökbulut, Muhammed Nuri Erdoğan  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
AK Parti'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel video

Ankara

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih, 15 Temmuz gecesini, bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Zaferin Adı Türkiye." ifadeleri kullanıldı.

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15 Temmuz'un 9. yıl dönümüne özel hazırlanan, "Aziz şehit ve gazilerimizin cesareti, büyük milletimizin mücadelesine hürmetle" ve "Ya Durduramasaydık..." sözleriyle başlayan videoda, yaşanabileceklere ilişkin görüntüler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milleti illerin meydanlarına davet ettiği sözleri videoda aktarıldı.

Ayrıca, Türk bayrağı görüntüsü kullanılarak sala sesleriyle birlikte "Çok şükür milletimiz izin vermedi." ifadesi yer aldı.

Erdoğan'ın, "Milletimiz, 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güçle böyle bir destan yazmıştır." sözlerine de videoda yer verildi.

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