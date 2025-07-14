Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Maluku eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, merkez üssü Maluku'nun Tual kentinin yaklaşık 180 kilometre güneybatısında olan deprem, yaklaşık 65,7 kilometre derinlikte kaydedildi.
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USGS'ye göre 6,7 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.