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Dünya

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynur Şeyma Asan  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, merkez üssü Maluku'nun Tual kentinin yaklaşık 180 kilometre güneybatısında olan deprem, yaklaşık 65,7 kilometre derinlikte kaydedildi.

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USGS'ye göre 6,7 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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