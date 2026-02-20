Dolar
43.84
Euro
51.69
Altın
5,029.56
ETH/USDT
1,943.80
BTC/USDT
67,081.00
BIST 100
13,879.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2026

İhracat yükünü çeken tır şoförleri ailelerinden uzakta iftar yapıyor

Türkiye'den Avrupa’ya ihraç edilen ürünleri taşıyan tır şoförleri, oruçlarını ailelerinden uzakta açıyor.

Cihan Demirci  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
İhracat yükünü çeken tır şoförleri ailelerinden uzakta iftar yapıyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki tır parkında meslektaşlarıyla kurdukları iftar sofralarında bir araya geliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Araçlarının dolaplarına koydukları yiyeceklerle meslektaşlarıyla sofra kuran tır şoförleri, oruçlarını hep birlikte açıyor. İhracata katkıda bulunan tır şoförleri, ramazanı da ailelerinden uzakta geçiriyor.

"Ramazanlar yıllardır böyle geçiyor"

Tır şoförü Abdullah Göl, AA muhabirine, Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki tır parkında meslektaşlarıyla iftar hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Ailesinden uzakta olsa da arkadaşlarıyla oruç açtığını belirten Göl, şöyle konuştu:

"Ailemizden uzaktayız, biraz sıkıntılı ve buruk geçiyor ama alıştık artık, yapacak bir şey yok. Ramazanlar yıllardır böyle geçiyor. Güzel bir iftar sofrası hazırladık. Çorba, salata, et kavurması ve üzerine çay var. Çok şükür Allah’a, her şey var."

Tır sürücüsü Muharrem Taraş da ramazan ayının yollarda zor geçtiğini dile getirdi.

Meslektaşlarıyla birlikte oruç açmanın zorlukları hafiflettiğini anlatan Taraş, "Ailemizden uzaktayız, buruk bir duygu; anlatılmaz, yaşanır. Ramazanın en az 15 günü yollarda geçiyor, bazen tüm ayı yollarda bitiriyoruz." dedi.

Tır şoförü Halil Baş da mesleğin en zor kısmının aileden uzak kalmak olduğunu vurguladı.

Ramazanın ilk günü meslektaşlarıyla iftar sofrası hazırladığını belirten Baş, şunları kaydetti:

"Zorlukları oluyor tabii. Şu an tır parkında arkadaşlarımızla iftar sofrası hazırladık ama bazen bu fırsatı bulamıyoruz. Bazen sıralara denk geliyor, iftar saati ileri geri derken yapamıyoruz. Aracımızın dolabına yiyecek malzemesi koyuyoruz, onlarla iftar soframızı hazırlıyoruz. Bu akşam arkadaşımızın eşi hazırlamış, yanına koymuş, onu paylaştık. Kendimiz de bir şeyler yapıyoruz. Bu mesleği yaptıktan sonra alışıyorsunuz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Senede Bir Gün" kampanyası Türk savunma sanayisine güç katıyor
Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu
KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlattı
Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak
İstanbul'da dron destekli taralı alan ve şerit ihlali denetiminde 842 araca ceza
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İhracat yükünü çeken tır şoförleri ailelerinden uzakta iftar yapıyor

İhracat yükünü çeken tır şoförleri ailelerinden uzakta iftar yapıyor

İHH, ramazanın ilk gününde Suriye’de 2 bin 700 kişiye iftar verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı

Amasya'da 162 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor

Amasya'da 162 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı

Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı
Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet