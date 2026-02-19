Dolar
43.76
Euro
51.61
Altın
4,999.81
ETH/USDT
1,949.60
BTC/USDT
67,100.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ramazan 2026

İHH, ramazanın ilk gününde Suriye’de 2 bin 700 kişiye iftar verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayının ilk gününde Suriye’nin farklı illerinde 2 bin 700 kişiye iftar verdi.

Ahmet Karaahmet  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
İHH, ramazanın ilk gününde Suriye’de 2 bin 700 kişiye iftar verdi

İdlib

İHH Suriye Medya Birim Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın ilk gününde Suriyelileri yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca yardım çalışmalarının süreceğini belirten Alaca, vakfın 15 yıldır Suriye’de ramazan faaliyetlerini aralıksız devam ettirdiğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sofralarında ihtiyaç sahipleriyle bir araya geldiklerini kaydeden Alaca, "Ramazanın bereketini kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün Şam, Hama, Halep ve Humus illerinde birçok farklı noktada iftar organizasyonlarımız oldu." dedi.

Alaca, özellikle savaş ve ekonomik zorluklardan etkilenen ailelere öncelik verdiklerini belirterek, iftar organizasyonunun yerel ekipler ve gönüllüler aracılığıyla koordine edildiğini aktardı.

Ramazan boyunca binlerce kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Alaca, desteklerinden dolayı Türkiye halkına ve bağışçılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı
İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İHH, ramazanın ilk gününde Suriye’de 2 bin 700 kişiye iftar verdi

İHH, ramazanın ilk gününde Suriye’de 2 bin 700 kişiye iftar verdi

Suriye, Kanada'nın yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı

Amasya'da 162 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor

Amasya'da 162 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı

Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı
Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor

Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürdürülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet