Dolar
43.76
Euro
51.61
Altın
4,988.98
ETH/USDT
1,941.30
BTC/USDT
66,871.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye, Kanada'nın yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kanada hükümetinin Suriye'ye yönelik yaptırımları sona erdirdiğini açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Ömer Koparan  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Suriye, Kanada'nın yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı

Şam

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın yaptırımları kaldırma kararının, karşılıklı saygıya dayalı diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde olumlu bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kanada hükümeti ve halkına, Suriye halkına yönelik destekleyici tutumlarından dolayı teşekkür edilerek, yaptırımların kaldırılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılması için gerçek bir fırsat sunduğu ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kararın, toparlanma ve yeniden imar çalışmalarına katkı sağlayacağı, Suriye halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesini destekleyeceği ve bölgesel istikrara olumlu yansıyacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sorumlu ulusal çalışma yoluna bağlılık ve uluslararası toplumla yapıcı işbirliğini sürdürme kararlılığı yinelenerek, bu sürecin ülkenin bölgesel ve uluslararası konumunu güçlendireceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı
İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında "Karacılar" sahne aldı
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye, Kanada'nın yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı

Suriye, Kanada'nın yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı

Kooperatiflerin ortaklık kayıtlarını 26 Nisan'a kadar KOOPBİS'e aktarmaları gerekiyor

WSJ: ABD, Suriye'de kalan tüm askerlerini çekmeye hazırlanıyor

Putin'in temsilcisi Dmitriyev: ABD ile Rusya arasındaki potansiyel projelerin değeri 14 trilyon doların üzerindedir

Putin'in temsilcisi Dmitriyev: ABD ile Rusya arasındaki potansiyel projelerin değeri 14 trilyon doların üzerindedir
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde baskınlar düzenleyerek 6 sivili alıkoydu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde baskınlar düzenleyerek 6 sivili alıkoydu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinde genel af ilan etti

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinde genel af ilan etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet