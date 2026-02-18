Dolar
Dünya

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde baskınlar düzenleyerek 6 sivili alıkoydu

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Dera ili kırsalında baskınlar düzenleyerek 6 sivili daha alıkoyduğu belirtildi.

Ömer Koparan  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde baskınlar düzenleyerek 6 sivili alıkoydu Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Dera

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusu Dera ili kırsalındaki Marsitiye ve Vadi Ragad köyüne baskın düzenledi.

Köylerde kontrol noktaları kuran İsrail ordusu, evlere de baskın düzenleyerek arama yaptı ve 6 sivili alıkoyarak bölgeden ayrıldı.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40’tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

