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Politika

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformunda, Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Kral 2. Abdullah'ın Bakan Fidan'ı kabul ettiği belirtildi.

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