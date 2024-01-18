Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformunda, Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Kral 2. Abdullah'ın Bakan Fidan'ı kabul ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.