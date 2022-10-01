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Politika

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını reddetti

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etmesine ilişkin, "Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Ogün Duru, Mehmet Şah Yılmaz   | 01.10.2022
Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını reddetti

Ankara

Bakanlık, Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini ilhakı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin 2014'de yapılan gayrimeşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımadığı, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurguladığı hatırlatılan açıklamada, "2014'de benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz."

Rusya, Ukrayna toprağının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etti

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

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