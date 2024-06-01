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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, LGS sınavına gireceklere başarı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Ertuğrul Subaşı  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, LGS sınavına gireceklere başarı diledi

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "LGS'ye girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Sınav sonuçları şimdiden hepinize hayırlı olsun. Rabb'im umduğunuz tüm güzelliklere ulaştırsın." ifadelerine yer verdi.

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