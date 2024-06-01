TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, LGS sınavına gireceklere başarı diledi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "LGS'ye girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Sınav sonuçları şimdiden hepinize hayırlı olsun. Rabb'im umduğunuz tüm güzelliklere ulaştırsın." ifadelerine yer verdi.
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LGS'ye girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 1, 2024
Sınav sonuçları şimdiden hepinize hayırlı olsun.
Rabbim umduğunuz tüm güzelliklere ulaştırsın.