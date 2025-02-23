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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Adem Balta  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, Erdoğan'ı telefonla aradığı belirtildi.

Kurtulmuş, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Erdoğan'ı tebrik ederek, kongrenin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

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