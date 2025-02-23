TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
TBMM
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, Erdoğan'ı telefonla aradığı belirtildi.
Kurtulmuş, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Erdoğan'ı tebrik ederek, kongrenin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.