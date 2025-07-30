TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı İstanbul'da yapılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul'da yapılacağını söyledi.
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Kurtulmuş, "(TBMM'de kurulacak komisyon) Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız. Önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız." dedi.
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