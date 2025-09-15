Dolar
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusunca Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ahmet Buğra Olaç  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünde, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

