TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusunca Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünde, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107’nci yıl dönümünde, Kafkas İslâm Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. 🇹🇷 🇦🇿 pic.twitter.com/iAcmNkioQ5— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 15, 2025
