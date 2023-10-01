TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır." dedi.
Ankara
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir." diyerek, "Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır." ifadesini kullandı.
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Kurtulmuş, "Yeni Anayasanın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır." şeklinde konuştu.
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