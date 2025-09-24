TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM adına Filistin'i tanıma kararı alan ülkelerin meclislerini ve hükümetlerini tebrik ediyorum
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Filistin'i tanıma kararı alan ülkeler) TBMM adına bu kararı alan ülkelerin meclislerini ve hükümetlerini canı yürekten tebrik ediyorum." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "TBMM olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın her iki oturumda ortaya koyduğu tavrı fevkalade önemli bulduğumuzu, sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek isterim" dedi.
