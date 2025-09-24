Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM adına Filistin'i tanıma kararı alan ülkelerin meclislerini ve hükümetlerini tebrik ediyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Filistin'i tanıma kararı alan ülkeler) TBMM adına bu kararı alan ülkelerin meclislerini ve hükümetlerini canı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Gazi Nogay  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "TBMM olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın her iki oturumda ortaya koyduğu tavrı fevkalade önemli bulduğumuzu, sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
