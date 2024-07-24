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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünü kutladı

Seval Ocak  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsızlık savaşımızın tescili, Cumhuriyetimizin en önemli hukuki metni olan Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu tarihi anlaşmanın tüm mimarlarını ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Lozan Barış Antlaşması ile elde ettiğimiz kazanımları korumaya ve güçlendirmeye ilelebet devam edeceğiz."

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