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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi partileri ile Arnavut Koalisyonu liderlerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti liderleri ile Arnavut Koalisyonu (VLEN) liderlerini ayrı arı kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi partileri ile Arnavut Koalisyonu liderlerini kabul etti

TBMM

Kurtulmuş, Hak ve Demokrasi Hareketi (HDH) Başkanı Salih Murat ve beraberindeki HDH mensupları, Ensar Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Baki, Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç’ı, daha sonra Arnavut Koalisyonu (VLEN) liderleri Demokratik Hareket Partisi Genel Başkanı, Başbakan Birinci Yardımcısı, Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı İzet Meciti, BESA Partisi Genel Başkanı ve Kalkandelen Belediye Başkanı Bilal Kasami, İyi Yönetişimden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Arben Fetai ve Alternativa Partisi Genel Başkanı Zekeriya İbrahimi'yi kabul etti.

Görüşmelerde, Türk toplumunun sorunlarının ele alınmasının yanı sıra siyasi hayata katılımlarının daha etkinleştirilmesinin, Türk siyasi partileri arasındaki birlik ve beraberliğin artırılmasının önemi vurgulandı.

Kabullerde, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ile Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da yer aldı.

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