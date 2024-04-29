TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Şanlı ecdadımızın yazdığı, tarihimizin şeref sayfalarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalistlere karşı verilen bu destansı mücadelenin tüm kahramanlarını; Halil Paşa ve neferlerini rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yerdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.