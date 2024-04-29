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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı.

Ertuğrul Subaşı  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Şanlı ecdadımızın yazdığı, tarihimizin şeref sayfalarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalistlere karşı verilen bu destansı mücadelenin tüm kahramanlarını; Halil Paşa ve neferlerini rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yerdi.

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