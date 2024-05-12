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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anneler Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adem Balta  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anneler Günü mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm güzel kelimelerin manaları annenin varlığında tecessüm eder. Koşulsuz, karşılıksız, en arı, en duru sevginin kaynağıdır anne. Başta Milli Mücadele'nin şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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