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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti.

Ahmet Buğra Olaç  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti

TBMM

TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Meclis'te Akarca ile bir araya geldi.

Akarca, görevini 14 Mayıs'ta Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez'e devretmişti.

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