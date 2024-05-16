TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabul etti.
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TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Meclis'te Akarca ile bir araya geldi.
Akarca, görevini 14 Mayıs'ta Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez'e devretmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.