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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Maarif Okulu'nu ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Adem Balta  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Maarif Okulu'nu ziyaret etti

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bişkek'te bulunan Maarif Okulu'nu ziyaret ederek yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldığını belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Nitelikli eğitim vermenin yanında Türkiye-Kırgızistan dostluğunu pekiştiren, halklar arasında kardeşlik köprülerini güçlendiren Maarif Okulumuzun öğrencilerine ve öğretmenlerine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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