TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Maarif Okulu'nu ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Maarif Okulu'nu ziyaret etti.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bişkek'te bulunan Maarif Okulu'nu ziyaret ederek yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldığını belirtti.
Numan Kurtulmuş, "Nitelikli eğitim vermenin yanında Türkiye-Kırgızistan dostluğunu pekiştiren, halklar arasında kardeşlik köprülerini güçlendiren Maarif Okulumuzun öğrencilerine ve öğretmenlerine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
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