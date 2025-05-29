TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de yardım görevlilerine yönelik saldırısını kınadı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki yardım görevlilerine yönelik saldırısına ilişkin, "Katil İsrail'i her daim telin ediyor, bu menfur hadiseler karşısında üç maymunu oynayan uluslararası otoriteleri kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki yardım görevlilerine yönelik saldırısına ilişkin, "Filistinli mazlumlara yardım edilmesine bile ölüm kusan siyonist, katil İsrail'i her daim telin ediyor, bu menfur hadiseler karşısında üç maymunu oynayan uluslararası otoriteleri kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazzelilere yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri için başsağlığı diledi.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İHH İnsani Yardım Vakfının, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze’de yardım faaliyetlerini sürdürürken; işgalci ve savaş suçlusu İsrail’in sınır, hukuk, insanlık tanımayan saldırıları sonucu şehid olan 5 insani yardım gönüllüsüne Allah'tan rahmet diliyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 29, 2025
Filistinli mazlumlara…
"İHH İnsani Yardım Vakfının, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yardım faaliyetlerini sürdürürken; işgalci ve savaş suçlusu İsrail'in sınır, hukuk, insanlık tanımayan saldırıları sonucu şehit olan 5 insani yardım gönüllüsüne Allah'tan rahmet diliyorum. Filistinli mazlumlara yardım edilmesine bile ölüm kusan siyonist, katil İsrail'i her daim telin ediyor, bu menfur hadiseler karşısında üç maymunu oynayan uluslararası otoriteleri kınıyoruz. Katil İsrail'in durdurulması ve hak ettiği cezayı alması için hep birlikte yılmadan çalışacak, sonuna kadar mücadele edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.