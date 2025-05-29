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Politika, İsrail-Filistin çatışması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de yardım görevlilerine yönelik saldırısını kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki yardım görevlilerine yönelik saldırısına ilişkin, "Katil İsrail'i her daim telin ediyor, bu menfur hadiseler karşısında üç maymunu oynayan uluslararası otoriteleri kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aykut Yılmaz  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de yardım görevlilerine yönelik saldırısını kınadı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki yardım görevlilerine yönelik saldırısına ilişkin, "Filistinli mazlumlara yardım edilmesine bile ölüm kusan siyonist, katil İsrail'i her daim telin ediyor, bu menfur hadiseler karşısında üç maymunu oynayan uluslararası otoriteleri kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazzelilere yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri için başsağlığı diledi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İHH İnsani Yardım Vakfının, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yardım faaliyetlerini sürdürürken; işgalci ve savaş suçlusu İsrail'in sınır, hukuk, insanlık tanımayan saldırıları sonucu şehit olan 5 insani yardım gönüllüsüne Allah'tan rahmet diliyorum. Filistinli mazlumlara yardım edilmesine bile ölüm kusan siyonist, katil İsrail'i her daim telin ediyor, bu menfur hadiseler karşısında üç maymunu oynayan uluslararası otoriteleri kınıyoruz. Katil İsrail'in durdurulması ve hak ettiği cezayı alması için hep birlikte yılmadan çalışacak, sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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