Kurtulmuş: Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu anlamlı gün, gelecek irademizin de güçlü bir tezahürüdür. Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması, ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir." dedi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TEKNOFEST KKTC'ye ilişkin, "Bu anlamlı gün, gelecek irademizin de güçlü bir tezahürüdür. Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması, ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir." dedi.
Yerli ve millî teknoloji hamlesini gelecek nesillerle buluşturan #TEKNOFEST KKTC’de, kalpleri güçlü ve büyük Türkiye hayaliyle atan gençlerimizle bir araya geldik. 🚀— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 3, 2025
Bu anlamlı gün, gelecek irademizin de güçlü bir tezahürüdür. Kıbrıslı gençlerimizin millî teknolojiyle… pic.twitter.com/Wq0MFrjdTy
Kurtulmuş, eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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Yerli ve milli teknoloji hamlesini gelecek nesillerle buluşturan TEKNOFEST KKTC'de, kalpleri güçlü ve büyük Türkiye hayaliyle atan gençlerle bir araya geldiklerini aktaran Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu anlamlı gün, gelecek irademizin de güçlü bir tezahürüdür. Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması, ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren evlatlarımızı kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.