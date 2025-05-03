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Politika, TEKNOFEST

Kurtulmuş: Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu anlamlı gün, gelecek irademizin de güçlü bir tezahürüdür. Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması, ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir." dedi.

Gazi Nogay  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Kurtulmuş: Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TEKNOFEST KKTC'ye ilişkin, "Bu anlamlı gün, gelecek irademizin de güçlü bir tezahürüdür. Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması, ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir." dedi.

Kurtulmuş, eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Yerli ve milli teknoloji hamlesini gelecek nesillerle buluşturan TEKNOFEST KKTC'de, kalpleri güçlü ve büyük Türkiye hayaliyle atan gençlerle bir araya geldiklerini aktaran Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamlı gün, gelecek irademizin de güçlü bir tezahürüdür. Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması, ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren evlatlarımızı kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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