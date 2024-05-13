TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek.
TBMM
Mecliste grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, yarın da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulunacak.
Kurtulmuş, MHP’nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.