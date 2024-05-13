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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Kemal Karadağ  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

TBMM

Mecliste grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, yarın da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulunacak.

Kurtulmuş, MHP’nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

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