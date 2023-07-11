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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'de Küçük ve Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret etti.

Aykut Yılmaz  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'de Küçük ve Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti

TBMM

Kurtulmuş, TBMM Başkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.

Lefkoşa'ya gelen Kurtulmuş, ilk olarak Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrine çelenk koydu.

Kurtulmuş, saygı duruşunun ardından anıt özel defterine şunları yazdı:

"Akdeniz'in zapt edilmez kalesi Kıbrıs'ımızdaki Türk mücahit güçlerini, bağımsızlık, milli onur, ve manevi değerler şuuruyla birleştiren, mücadeleci ruhu inşa eden, büyük devlet adamı ve mücahit Dr. Fazıl Küçük'ü rahmet ve şükran duygularıyla yad ediyoruz. Kendisinin de ifade ettiği gibi, her nesil, ürettiği eserleri, yeni nesillere aktarmakla sorumludur. Siz bize Kıbrıs gibi büyük bir eseri emanet ettiniz, bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yücelterek gelecek nesillere armağan edeceğiz."

Törenin ardından Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, Kurtulmuş'a hediye takdim etti.

Kurtulmuş, daha sonra KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti ve anıt mezara çelenk koydu.

Saygı duruşunun ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, anıt özel defterini imzalayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs'ın yetiştirdiği güçlü ve kurucu lider Rauf Denktaş hayatını Kıbrıs Türk'ünün Ada'daki şerefini koruma davasına adamıştır. Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından merhum Denktaş'ı, kendisi için beğendiği en parlak sıfat olan 'mücahit' kimliği ile yad ediyor ve 'ruhun şad olsun' diyoruz. Onun tüm dünyada ve diplomasi mahfillerinde yankılanan güçlü sesi; 'Kimse bizi bu yurttan, bu vatandan mahrum edemez' diyordu. Bu büyük meydan okumayı, milli bağımsızlık aşkı, vatan sevgisi, insan onuru, milletten yana sorumluluk ve manevi değerlerle yoğurarak, Kıbrıs'ı inşa etti. Ruhu şad olsun."

Denktaş'ın kabri başında dua eden Kurtulmuş, Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ile de bir süre sohbet etti.

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