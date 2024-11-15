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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin devletinin ilanının 36. yıl dönümünü kutladı

Meriç Ürer  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin devletinin ilanının 36. yıl dönümünü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin devletinin ilanının 36. yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Filistin devletinin ilanının 36'ncı yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazze'de hayatını kaybeden şehitlerimiz olmak üzere, geçmişten bugüne özgür Filistin davasının tüm şehitlerini rahmetle anıyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin kendi vatanlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti çatısı altında hür ve özgürce yaşamaları için daima yanlarında olacağız."

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