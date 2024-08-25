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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinliklerine katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Saliha Nur Köksal, Ramazan Doğan  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinliklerine katıldı

Kütahya

Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Haftası programlarına katılmak üzere Kütahya’ya gelen TBMM Başkanı Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından Altıntaş ilçesinde bulunan Zafertepe’ye geçti.

Zafer Abidesi’ndeki tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kurtulmuş, daha sonra abideye, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk sundu.

Törende, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli bir subay tarafından anıttaki harita üzerinden bölgedeki harekat anlatıldı.

Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dumlupınar ilçesindeki Dumlupınar Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Buradaki programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şehitlikte bulunan hafız çocuklarla da bir araya gelen Kurtulmuş, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kurtulmuş'a Kütahya Valisi Musa Işın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve milletvekilleri eşlik etti.

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