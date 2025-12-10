Dolar
Brann Teknik Direktörü Freyr Alexandersson ve futbolcu Vetle Dragsnes, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin Brann Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Kültür

TRT İstanbul Radyosu'nun emekli sanatçılarından Mustafa Hisarlı'nın cenazesi toprağa verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında vefat eden TRT İstanbul Radyosu'nun emekli saz sanatçılarından Mustafa Hisarlı'nın cenazesi, memleketi Kütahya'da defnedildi.

Ramazan Doğan  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
TRT İstanbul Radyosu'nun emekli sanatçılarından Mustafa Hisarlı'nın cenazesi toprağa verildi Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Kütahya

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen Hisarlı Ahmet'in oğlu olan Mustafa Hisarlı için tarihi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Hisarlı'nın yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Mustafa Hisarlı’nın cenazesi kılınan namazın ardından, babası Hisarlı Ahmet'in de mezarının bulunduğu Ahi Erbasan Mezarlığı'na defnedildi.


