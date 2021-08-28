Selden etkilenen Kastamonu'da ulaşım seferberliği sürdürülüyor
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'da sıkıntıların giderilmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bölgedeki bütün yol ve köprü projelerimizi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık, bunlara da başlıyoruz. Çatalzeytin-Kastamonu yolu, Bozkurt-Kastamonu yoluna da başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sel felaketi nedeniyle 553 kilometre uzunluğundaki 10 yolun 59,5 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldi.
Yapılan çalışmalarla 8 yolun 35 kilometrelik kesiminde hasarlar giderilerek 411 kilometrelik yol kesimi trafiğe açıldı. Kalan 142 kilometre uzunluğundaki 2 yolda, 24,5 kilometrelik kesimde, 221 iş makinesi ve 298 personelle çalışmalar devam ediyor.
Cide-Kastamonu yolu üzerindeki hasar gören 42 metre uzunluğundaki Valay-1 Köprüsü'nde, İnebolu-Kastamonu yolu üzerindeki 50 metre uzunluğundaki Küre İki Çay Köprüsü'nde, Cide-İnebolu yolu üzerinde bulunan 58 metre uzunluğundaki Zarbana Köprüsü'nde, Kastamonu-Daday-Azdavay yolu üzerinde bulunan 41 metre uzunluğundaki Azdavay Köprüsü ile Ulus-Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan 32 metre uzunluğundaki Kanlıçay Köprüsü'nde ve İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolu üzerinde bulunan 113 metre uzunluğundaki Abana Köprüsü'nde ilk andan itibaren yapılan yoğun çalışmalar sonucunda sıkıntılar giderilerek yollar trafiğe açıldı.
Yoğun yağışlar nedeniyle yıkılan 68 metre uzunluğundaki Çatalzeytin Köprüsü yerine Çatalzeytin-Türkeli ilçelerini birbirine bağlayan yol, geçici olarak prefabrik menfezler yerleştirilerek yapılan köprüyle trafiğe açılırken, yıkılan tüm köprülerin yerine yapılacak kalıcı projeler için gerekli çalışmalar hızla sürüyor.
Kastamonu'ya ulaştırma yatırımları arttı
Kastamonu'da 712 kilometre devlet yolu, 580 kilometre il yolu olmak üzere toplam 1292 kilometre yol ağı bulunuyor.
İle 2002 sonuna kadar toplam 47 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 2003-2021 yıllarında 288 kilometre bölünmüş yol daha yapılarak kent 334 kilometre bölünmüş yol ağına ulaştırıldı.
İlde kara yolu çalışmaları için 1993-2002 yıllarında 278 milyon lira harcama yapılırken, bu rakam 2003-2021 yıllarında 6 milyar 742 milyon lira oldu.
Kastamonu'da devam eden 8 projenin toplam tutarı 8 milyar 719 milyon lira seviyesinde bulunuyor.
"Amacımız 2 ayda kalıcı köprülerimizin imalatını tamamlamak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu'da hayatın normale döndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, kapanan yol ve köprülerle ilgili kalıcı projelerin yapımlarının sürdüğünü söyledi.
Kastamonu-Sinop arasındaki Çatalzeytin Köprüsü'nün afet nedeniyle yok olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Bu köprümüzün yerinde 24 saati bile bulmayan bir sürede gececi köprümüzü yaparak faaliyete almıştık. Yine bununla birlikte bölgedeki bütün yol ve köprü projelerimizi de hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık. Bunlara da başlıyoruz. Çatalzeytin-Kastamonu yolu, Bozkurt-Kastamonu yoluna da başlıyoruz. Diğer ulaşım yollarımızın çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Amacımız iki ay içerisinde selden hasar gören kalıcı köprülerimizin imalatlarını tamamlamak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.