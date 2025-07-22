Dolar
40.41
Euro
47.47
Altın
3,426.44
ETH/USDT
3,705.10
BTC/USDT
119,036.00
BIST 100
10,619.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eskişehir Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda açıklamalarda bulunuyorRoketsan, yeni ürünlerini 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtacak Roketsan, yeni ürünlerini 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtacak
logo
Yaşam

Kastamonu'da turizmcinin atıl tarlasına kurduğu lavanta bahçesinde hasat şöleni yapıldı

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Emre Akıntürk'ün memleketi Kastamonu'nun Abana ilçesindeki atıl durumda bulunan tarlasında oluşturduğu lavanta bahçesinde hasat şöleni gerçekleştirildi.

Semih Yüksel  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Kastamonu'da turizmcinin atıl tarlasına kurduğu lavanta bahçesinde hasat şöleni yapıldı Fotoğraf: Semih Yüksel / AA

Kastamonu

Çayırcık Mahallesi'ndeki atıl arazisini değerlendirmek isteyen Akıntürk, alternatif gelir kapısı oluşturmak ve turizmde çeşitliliği artırmak amacıyla arazinin 4 dönümüne 4 bin kök lavanta dikti.

Boş arazisini lavanta ile renklendirmeyi başaran Akıntürk, farkındalık oluşturmak için hasat şöleni düzenledi. Abana Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli, doğa ve fotoğraf tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirilen şölen ilgi gördü.

Akıntürk, AA muhabirine, lavanta hasadından elde ettikleri verimin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Atıl tarlaları lavantayla buluşturup Abana turizmine yeni bir soluk getirmek ve ek gelir kapısı oluşturmak istediğini belirten Akıntürk, "2 yıl önce bahçemizin bir bölümünde deneme ekimi yapmıştık. Orada güzel verim aldık, tarlanın kalan kısmını da yaptık. Çok güzel bir verim var. Hedefimiz Abana'nın ve Batı Karadeniz'in turizmine yeni soluk getirmek. Köydeki atıl arazileri değerlendirmek için turizmi çeşitlendirme yöntemine devam edeceğiz. Bir tarlamız daha var, seneye oraya da dikeceğiz." dedi.

Akıntürk, lavantayı bölge iklimine uygunluğu ve bakımının kolay olması dolayısıyla tercih ettiğini dile getirerek, ürünün yağının çıkarılacağını belirtti.

Hasada katılan fotoğrafçı Mehmet Şenol ise lavantanın Abana için farklı bir üretim olduğunu ifade ederek, "Lavanta görsel açıdan fotoğraf tutkunlarını da bölgeye çekecektir. Halkın yoğun ilgisi var. Önümüzdeki yıllarda ürünler büyüdükçe daha kaliteli görseller olacak ve lavanta bahçesi Abana'ya çok güzel katkı sağlayacak." diye konuştu.

Metin Ölçer de yaz tatilini geçirdikleri ilçede hasat şölenine katıldıklarını kaydederek, "İnsanlar burada lavantanın nasıl hasat edildiğini deneyimledi. Çok güzel bir ortam oldu. Bu tür yerler insanların doğayla buluşması açısından oldukça kıymetli." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava sıcaklığı bugün 6 ilde 40 dereceyi aştı
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Denize kentsel atık su deşarj eden Yalova Belediyesine 1,3 milyon lira ceza
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli sayısı 330'a yükseldi
Karel, üç yenilikçi entegre iletişim sistemiyle IDEF 2025'te yer aldı

Benzer haberler

Kastamonu'da turizmcinin atıl tarlasına kurduğu lavanta bahçesinde hasat şöleni yapıldı

Kastamonu'da turizmcinin atıl tarlasına kurduğu lavanta bahçesinde hasat şöleni yapıldı

Sağlık görevlisi Ahmet Dede, 26 yıldır milli boksörlerin en zor anlarında yanlarında oluyor

Kastamonu Halime Çavuş Kadın Derneği kadınların hikayesini kısa film ve belgesellerle anlatıyor

Genç Kadın Boks Milli Takımı, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı

Genç Kadın Boks Milli Takımı, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı

Yeşilay, Kastamonu'da yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ev yapımı yiyecekler ikram ediyor

Yeşilay, Kastamonu'da yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ev yapımı yiyecekler ikram ediyor
Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının hasadı kavurucu sıcakta yapılıyor

Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının hasadı kavurucu sıcakta yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet