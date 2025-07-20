Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” programında konuşuyor
logo
Yaşam

Kastamonu Halime Çavuş Kadın Derneği kadınların hikayesini kısa film ve belgesellerle anlatıyor

Kastamonu'da 2022 yılında kurulan Kurtuluş Savaşı kahramanı Halime Çavuş'un adını taşıyan kadın derneği tarafından bugüne kadar kadınların hikayelerini anlatan 5 kısa film ve belgesel çekildi.

Özgür Alantor  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Kastamonu Halime Çavuş Kadın Derneği kadınların hikayesini kısa film ve belgesellerle anlatıyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Erkek kıyafetleri giyerek Kurtuluş Savaşı'na katılan Halime Çavuş'un adını yaşatmak amacıyla avukat, mühendis, esnaf, memur, ev hanımı gibi farklı mesleklerden kadınların bir araya gelerek 2022 yılında kurduğu Halime Çavuş Kadın Derneği, kadınlara destek olmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren dernek üyeleri, ayrıca "Kıyıdaki Kadınlar", "Helva", "Duygu", "Bozkurt Seli" ve "Annemin Eli" gibi kısa film ve belgeseller çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dernek başkanı avukat Şule Özbay, AA muhabirine, derneğin kadınlara yönelik farklı çalışmalara imza attığını söyledi.

Kendilerine azim, güç ve cesaret aşılayan Halime Çavuş'un ismini ve ruhunu yaşatmak adına kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerde bulunduklarını belirten Özbay, "Zamanla bu alana daha fazla katkı sağlayabilmek adına farklı projelere yönelmeye karar verdik. Elbette onun cesareti bize büyük bir sorumluluk da yükledi. Bu süreçte yaptığımız tüm çalışmalarda Kastamonu kadınının, genel olarak Anadolu kadınının gücünü simgeleyecek gerçek oluşumlara yer vermeye özen gösterdik." diye konuştu.

Kısa filmleri katıldıkları yarışmalarda derece de kazandı

Kastamonu kadınının tarihten gelen cesaretini ve gücünü farklı platformlarda görünür kılmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Özbay, şöyle devam etti:

"Kısa film yarışmalarını takip etmeye başladık. Özellikle sanatsal ve kültürel projelere yöneldik. Girişimci kadınlara verdiğimiz destek her zaman devam ediyor ancak görünürlük ve tanınırlık açısından kültürel faaliyetlerin daha fazla katkı sağlayacağı kanaatine vardık. Bu sebeple Kastamonu kadınının mücadelesini anlatan sanatsal çalışmalara yer verdik. Filmlerimiz, katıldığımız yarışmalarda derece yaptı."

Özbay, "Helva" kısa filmiyle Darıca Film Festivali'nde 233 yarışmacı arasından beşinci olduklarına dikkati çekerek, "Elbette herkes çalışmalarının dereceye girmesini ister ama asıl amacımız Kastamonu kadınının, kültürünün ve toprağının daha çok tanıtılmasıydı. Diğer yandan, Bozkurt sel felaketinin izleri hala Kastamonu'da hissedilmekte. Bu konuda da Sabancı Vakfının düzenlediği film yarışmasına katıldık. Şu anda yine bir kısa film çekiyoruz. Yine kadın girişimcilerin konu edildiği kısa film yarışmasına başvuruyoruz ve bu kez derece almayı umuyoruz." diye konuştu.

Senaryo ve afiş yarışmalarına da katıldıklarını anlatan Özbay, "Tarihimizde, bilhassa Kurtuluş Savaşı mücadelesi yıllarında Halime Çavuşlar, Rahime Kaptanlar, Şerife Bacılar ile yazılan tarih, bugün de Kastamonu kadını tarafından yazılmaya devam ediyor. Hikayesi olan tüm kadınlarımızın yanındayız, destekçisiyiz ve onları derneğimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Özbay, çalışmalarda kendilerine destek veren Kastamonu Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edecektir
İstanbul'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladı
Erzurum'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Kastamonu Halime Çavuş Kadın Derneği kadınların hikayesini kısa film ve belgesellerle anlatıyor

Kastamonu Halime Çavuş Kadın Derneği kadınların hikayesini kısa film ve belgesellerle anlatıyor

Motosiklet sayısı 6 ilde otomobili solladı

Genç Kadın Boks Milli Takımı, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı

Yeşilay, Kastamonu'da yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ev yapımı yiyecekler ikram ediyor

Yeşilay, Kastamonu'da yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ev yapımı yiyecekler ikram ediyor
Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının hasadı kavurucu sıcakta yapılıyor

Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının hasadı kavurucu sıcakta yapılıyor
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, babasının başarılarını yukarıya taşımak istiyor

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, babasının başarılarını yukarıya taşımak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet