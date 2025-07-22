MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti.
TBMM
Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nda gerçekleşen görüşmede, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ile Mehmet Emin Ekmen yer aldı.
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Basına kapalı, 1 saat 15 dakika süren görüşmede, MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.