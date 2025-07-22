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Politika

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

İsa Toprak  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

TBMM

Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nda gerçekleşen görüşmede, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ile Mehmet Emin Ekmen yer aldı.

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Basına kapalı, 1 saat 15 dakika süren görüşmede, MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

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