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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MİT Başkanı Kalın ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

Aykut Yılmaz  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MİT Başkanı Kalın ile görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

TBMM

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

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