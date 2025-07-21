MHP Genel Başkanı Bahçeli, MİT Başkanı Kalın ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.
TBMM
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.
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