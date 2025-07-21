Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz bir geleceği inşa etmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye) Yakında Meclis zemininde ilerlemenin yaşandığına şahitlik edeceksiniz. Biz terörsüz bir geleceği inşa etmekte kararlıyız." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı:
"Benim Güney'e ziyaret düşüncem söz konusu değil. Onlar nasıl KKTC'yi devlet olarak kabul etmiyorlarsa biz de Güney Kıbrıs'ı devlet olarak kabul etmiyoruz"
"Kıbrıs'ta çözümün anahtarı iki devletli çözümdür; bundan da taviz yoktur"
"(Suriye'deki son gelişmeler) Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara orada dik bir duruş sergilemiştir. Şu ana kadar herhangi bir tavizi de söz konusu değil"
"Bütün bir araya gelemeyecek aktörler, Suriye konusunda bir araya gelirken İsrail'in bu istikrar projesini bozmasını dünyaya iyi anlatmak gerekiyor"
"İsrail, bölgede istikrar olmasını istemiyor. Bütünleşik bir Suriye'nin kendisi için iyi olmayacağını düşünüyor ve bu türden provokasyonlara devam ediyor"
Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz, Suriye'nin toparlanmasını ülkemiz için de olumlu görüyoruz"
"Gönüllü geri dönüşlerin hızlanması için her türlü desteği vereceğiz. Bununla Suriye hızla normalleşsin, biz de güneyimizi sağlama alalım istiyoruz"
"Biz Gazze'yi gündemimizden hiç düşürmedik ve düşürmeyeceğiz. Gazze'nin yanında yer almaya devam edeceğiz"
"Gazze halkı şu ana kadar teslim olmadı inanıyorum ki teslim olmayacak. İsrail ise gözü dönmüş canavar gibi her yana saldırıyor, bu hırsının kurbanı olacak"
"(Terörsüz Türkiye) Yakında Meclis zemininde ilerlemenin yaşandığına şahitlik edeceksiniz. Biz terörsüz bir geleceği inşa etmekte kararlıyız"
"Jet uçakları alımı konusunda malum İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu. Bu konuda da İngilizler ve Almanlar olumlu yaklaşıyorlar"
"(Avrupa Birliği) Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin canlandırılması ve ilerletilmesi için bir gün bile beklenmemelidir"
(Muhalefetin LGS iddiaları) Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır"
"12-13 yaşındaki masum yavruların emeklerine kara çalınıyor. Bizim, 'toksik siyaset' derken kastımız buydu, çamur at izi kalsın anlayışıyla siyaset yapılmaz"
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