Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'yı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programın ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan, burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.
Yaklaşık 45 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.