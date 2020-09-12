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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'yı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.

Hikmet Faruk Başer,Kaan Bozdoğan   | 12.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'yı kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programın ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan, burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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