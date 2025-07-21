MİT Başkanı Kalın, AK Parti ve DEM Parti TBMM Gruplarını ziyaret etti
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında AK Parti ve DEM Parti TBMM Gruplarını ziyaret etti
TBMM
Kalın, Meclis'te, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile görüştü.
Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.
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MİT Başkanı Kalın, DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti
DEM Parti TBMM Grubu'nda gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit yer aldı.
Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren ziyarette, MİT Başkanı Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.
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