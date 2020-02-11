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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12-13 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirecek..

Mehmet Tosun   | 11.02.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO Karargahı'nda 12-13 Şubatta yapılacak toplantının oturumlarına katılacak Bakan Akar, bazı savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

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