MHP Genel Başkanı Bahçeli: Zillet, Türkiye Yüzyılı'nın yakılan meşalesini söndüremeyecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet, millete galip gelemeyecektir, Türkiye Yüzyılı'nın yakılan meşalesini söndüremeyecektir, Türkiye'nin önünü kesemeyecektir." dedi.
TBMM
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, diri umutlarıyla 2023'e hazırlandıklarını, dengeli ve dirayetli siyasetleriyle gelecek yılın yol haritasını hazırladıklarını ifade etti.
2023 yılında başarmanın dışında ikinci bir seçenek tanımadıklarını belirten Bahçeli, millete gönüllerini verdiklerini, ülkelerine ömürlerini adadıklarını vurguladı.
Mevlana'nın "Aşk nasip işidir, hesap işi değil; aşk adayıştır, arayış değil." sözlerini aktaran Bahçeli, millete adanmışlıklarının hesabi değil hasbi; aşklarının ise kuru laf değil kalbi hakikat olduğunu dile getirdi. Bu ilhamla Türkiye'nin her yerinde milletle buluştuklarını, dertleştiklerini anlatan Bahçeli, bu bağlamda gerçekleştirdikleri "Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantıları"nda 8 Ekim 2022'den bu yana 451 köyü şevkle ziyaret ettiklerini söyledi.
Devlet Bahçeli, 13 Kasım 2022'de "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı Elazığ mitingini, 20 Kasım'da ise Samsun mitingini yapacaklarını bildirerek, "Yılmamızı gözleyenler, vazgeçmemizi düşleyenler emin olunuz ki emeğin yerde kalmayacağını, çalışmanın millet nezdindeki mükafatını kesinlikle görüp yaşayacaklardır. Biz erik dalına basmıyoruz, boş sözlere asla kulak asmıyoruz, asmaya da hiç niyet etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vurmak yakışacaktır"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 5 Kasım 2000'de gerçekleştirdikleri 6'ncı Olağan Büyük Kurultay'da "Yüzyılla Sözleşme" hedefini açıkladıklarını anımsatarak, söz konusu beyanla "Türkiye Yüzyılı" kararlılığının üst üste çakıştığını, birbirini tamamladığını söyledi.
"Türkiye Yüzyılı'nın dünya geneline, insanlık gündemine tıpkı bir cemre gibi düşme mücadelesinde sonuna kadar varız ve buna da kararlıyız." diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin, Türkiye Yüzyılı, vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim. Gelin, Türkiye Yüzyılını, yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim." çağrısına kulak verdiklerini ve davete icabet ettiklerini dile getirdi.
Bahçeli, muvaffak olacaklarını ve yüzyılın alnına Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gururla yazacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Zillet ittifakı Cumhurbaşkanı adayının arayışıyla uğraşırken, Cumhur İttifakı eserleriyle, hizmetleriyle, haysiyetiyle ve vizyon projeleriyle konuşmakta ve göz doldurmaktadır. Leyleğin ömrü nasıl laklakla geçiyorsa, bunlarınki de dedikoduyla heba ve heder olmaktadır. Bu ittifakta buluşanların alayının aklını toplasınız bir incir kabuğunu doldurmayacaktır. Bunlarda ufuk yoktur, umut yoktur, huzur yoktur, hayır yoktur, halktan yana irade yoktur. Hep birlikte düşmüşler bir arka, yakında ya bir kuzgun kapacak ya da bir karga, durumları aynısıyla budur. Zillet, millete galip gelemeyecektir, Türkiye Yüzyılı'nın yakılan meşalesini söndüremeyecektir, Türkiye'nin önünü kesemeyecektir. 'Siyaset yapıyorum' diye çullarını yırtanlara, kumlu dereden geçip emeli çarpık olanlara Türk milletinin gönül kapıları sürgülüdür."
Devlet Bahçeli, Türkiye Yüzyılı vizyonunun millete, ülkeye, Cumhur İttifakı'na, Türkiye'yi umut gören mazlum toplumlara hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, hükümetini ve partisini tebrik etti.
"Kılıçdaroğlu davul sende, tokmak başkasında"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan benim aday olmamdan çok korkuyor" sözlerine, "Sayın Kılıçdaroğlu, davul sende, tokmak başkasında, önce aday ol, sonra konuş. Ardından da siyasetinde milli ve ahlaklı olmaya çalış." karşılığını verdi.
Bu zihniyetin zehirli ve zillette olduğunu ifade eden Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Sözde bir film yönetmeninin, düzenlenmiş bir ödül töreninde, PKK havarisi, terör heveslisi TTB Başkanı için 'Sırf barış dedi diye hapse attılar' sözü ve aldığı kirli ödülü söz konusu bölücü şahsa ithaf etmesi de zillet ittifakının kokuşmuş ana fikri, ana eğilimidir. Terörizme, ihanete, melanete, rezalete barış diyenler, barışın yegane düşmanıdır. Bu tiplerin barış, adalet, demokrasi ve özgürlük çıkışları Türkiye'ye kurulmuş bir nevi bombalı tuzaktır. Buna karşılık doğrudan yana tavır alan, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize iftira atıldığını haykıran, bu suretle milletimizin takdirini toplayan gerçek sanatçımız Burak Haktanır'ın cesareti ve dik duruşu da hakikaten alkışlanacak düzeydedir ve kendisini tebrik etmek, helal olsun demek boynumuzun borcudur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.