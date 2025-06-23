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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın partisinin grup toplantısına katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'na katılacak.

Betül Bilsel  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın partisinin grup toplantısına katılacak

Ankara

Genel Başkan Bahçeli'nin sağlık sorunları sebebiyle 28 Ocak'tan bu yana yapılmayan MHP'nin TBMM'deki Grup Toplantısı, yarın saat 10.45'te düzenlenecek.

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Bahçeli'nin yarınki toplantıya katılıp, partililere hitap etmesi bekleniyor.

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