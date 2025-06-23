MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın partisinin grup toplantısına katılacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'na katılacak.
Ankara
Genel Başkan Bahçeli'nin sağlık sorunları sebebiyle 28 Ocak'tan bu yana yapılmayan MHP'nin TBMM'deki Grup Toplantısı, yarın saat 10.45'te düzenlenecek.
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Bahçeli'nin yarınki toplantıya katılıp, partililere hitap etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.