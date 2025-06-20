Dolar
39.68
Euro
45.81
Altın
3,366.13
ETH/USDT
2,419.20
BTC/USDT
103,091.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Meriç Ürer  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek; gelecek umudumuz, güçlü Türkiye'nin yarınları gençlerimize başarılar diliyorum. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Emeklerinizin karşılığını aldığınız, sonuçları gönlünüzce bir sınav olsun." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Sinop'ta 82 leylek yavrusu sağlık kontrolünden geçirilerek halkalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İran-İsrail bağlantılı gelişmeler için İstanbul'da olağanüstü toplantı yapıyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'de Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü

Brüksel'deki NATO Parlamento Başkanları Zirvesi başladı

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
YKS soru kitapçıklarının sınav merkezlerine sevkiyatı başladı

YKS soru kitapçıklarının sınav merkezlerine sevkiyatı başladı
YKS'nin ilk oturumu TYT yarın yapılacak

YKS'nin ilk oturumu TYT yarın yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet