TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek; gelecek umudumuz, güçlü Türkiye'nin yarınları gençlerimize başarılar diliyorum. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Emeklerinizin karşılığını aldığınız, sonuçları gönlünüzce bir sınav olsun." ifadesini kullandı.
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