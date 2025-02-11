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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri ve Antalya İş Kadınları Derneği yöneticilerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri ile Antalya İş Kadınları Derneği üyelerini kabul etti.

Ali Kemal Akan, Ahmet Buğra Olaç  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri ve Antalya İş Kadınları Derneği yöneticilerini kabul etti

TBMM

Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik ve Mustafa Köse ile beraberlerindeki Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Kotanak ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Meclis'teki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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