TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri ve Antalya İş Kadınları Derneği yöneticilerini kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri ile Antalya İş Kadınları Derneği üyelerini kabul etti.
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Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik ve Mustafa Köse ile beraberlerindeki Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Kotanak ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Meclis'teki kabul basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.