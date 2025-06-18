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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin baro başkanlarını kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin baro başkanlarını kabul etti.

Aykut Yılmaz  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin baro başkanlarını kabul etti

TBMM

Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un kabulde, baro başkanlarının görüş ve taleplerini dinlediği, baroların bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Baro başkanlarının Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin değerlendirmelerini alan Kurtulmuş, bu sürecin tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla milli birlik ve kardeşlik sürecine dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

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Terörsüz Türkiye hedefinin Kürtlerin onurunu, Türklerin gururunu koruyacak ortak bir çabaya dönüştürülmesi için hep beraber ortak bir çalışma içerisinde olunması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, toplumsal duyarlılığı artıracak ve bu sürece desteği çoğaltacak çalışmaların da artırılmasının önemine dikkati çekti.

Kabulde; Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, Ağrı Baro Başkanı Serdar Günakın, Batman Baro Başkanı Abdülhamit Çakan, Bingöl Baro Başkanı Yusuf Ketenalp, Bitlis Baro Başkanı Gülhan Bayram, Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, Iğdır Baro Başkanı Ahmet Tutulmaz, Kars Baro Başkanı Necat Yağcı, Mardin Baro Başkanı Ahmet Duyan, Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik, Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, Siirt Baro Başkanı Muhammet Alptekin, Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık, Tunceli Baro Başkanı Doğukan Kudat ve Van Baro Başkanı Sinan Özaras yer aldı.

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