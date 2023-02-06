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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Diyarbakır’dan yayındayız Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir bina yıkıldı. Yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli deprem için heyet görevlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle milletvekillerinden oluşan bir heyeti bölgeye gönderdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.02.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli deprem için heyet görevlendirdi

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyet görevlendirildiğini bildirdi.

Özdemir, heyetin, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlığında Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'dan oluştuğunu kaydetti.


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