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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız'ın cenazesi, toprağa verildi.

Koray Taşdemir  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul

Yasemen Yıldız için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Feti Yıldız, taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Yasemen Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Ihsan Yavuz, İstanbul Valisi Davut Gül, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Feti Yıldız'ın akrabası eski bakanlardan Taner Yıldız, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile çok sayıda siyasetçi katıldı.

Cenazeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de çelenk gönderdi.

Yıldız'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

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