Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,618.20
BTC/USDT
115,553.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, Kültür

MHP Genel Başkanı Bahçeli Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, "Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir." ifadelerini kullandı.

Betül Bilsel  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı

Ankara

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, "Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yıldız, NSosyal medya hesabındaki paylaşımında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yaptırılan Ferdi Tayfur'un kabrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, Türk milletinin gönlünde derin izler bırakan, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un yalnızca bir sanatçı değil, milletin kültürel ve manevi hafızasında kalıcı bir yer edindiğini vurgulayan Yıldız, Tayfur'un eserlerinin halkın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olduğunu aktardı.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir. Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam'ın simgesini ifade etmektedir. Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür.

Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken, Allah'ın ebediyetini vurgulamaktadır. Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır. Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir."

"Eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur"

Yıldız, Devlet Bahçeli'nin Tayfur'un cenazesine de katıldığını ve sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadığını hatırlattı.

Bu yüksek vefanın, yalnızca bir dostluğun değil, Türk milletinin kültürüne, sanatına ve manevi değerlerine verilen önemin güçlü bir göstergesi olduğunun altını çizen Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımızın öncülüğünde Adana Sarıçam Belediyesi tarafından Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi açılmıştır. Bu müze, sanatçımızın hatırasını yaşatırken, Türk milletinin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak kalıcı bir eser olacaktır.

Ferdi Tayfur, milletimizin gönlünde derin bir iz bırakmış, eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur. Onun ardından gösterilen bu yüksek vefa, mezar taşından, cenaze törenine katılıma, müze açılışına kadar bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sahiplenişiyle hayat bulmuştur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip
Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek
Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti
Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı

MHP Genel Başkanı Bahçeli Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 16 yaşındaki bir terörist herkesi alarma geçirmelidir

Bahçeli: (İzmir'deki saldırı) İnanıyorum ki saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak

MHP'den Iğdır'da "Terörsüz Türkiye: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" ziyaretleri

MHP'den Iğdır'da "Terörsüz Türkiye: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" ziyaretleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin ile görüştü

MHP Genel Başkanı Bahçeli eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet