Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları) Bu saldırganlık gayrimeşrudur, gayri hukukidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu saldırganlık gayrimeşrudur, gayri hukukidir, gayri ahlakidir. Uluslararası hukuku takan ve tanıyan yoktur." dedi.

Adem Balta  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları) Bu saldırganlık gayrimeşrudur, gayri hukukidir Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

