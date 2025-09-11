Dolar
41.29
Euro
48.59
Altın
3,633.81
ETH/USDT
4,412.40
BTC/USDT
114,174.00
BIST 100
10,529.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör saldırılarının 24. yıl dönümü dolayısıyla Pentagon’da düzenlenen anma töreninde konuşuyor. Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Kamerunlu kaleci Andre Onana, Trabzon’a geldi.
logo
Gündem

TÜGVA'nın eski müdürlerinden Salih Çil'in cenazesi toprağa verildi

Lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybeden, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezinin eski müdürlerinden Salih Çil’in cenazesi toprağa verildi.

İlyas Kaçar  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
TÜGVA'nın eski müdürlerinden Salih Çil'in cenazesi toprağa verildi Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında lenf kanseri hastalığına yenik düşerek yaşamını yitiren Salih Çil için Fatih Camisi'nde öğleyin cenaze töreni düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cenazede, Çil'in ailesi taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Çil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile çok sayıda kişi katıldı.

Namazın ardından Çil'in cenazesi, Küçükçekmece'deki Yeni Kanarya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençler Mekke'de Arapça dil eğitimi programında buluştu
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanghay'da çeşitli temaslarda bulundu
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy'de devam ediyor
Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına suç duyurusu

Benzer haberler

TÜGVA'nın eski müdürlerinden Salih Çil'in cenazesi toprağa verildi

TÜGVA'nın eski müdürlerinden Salih Çil'in cenazesi toprağa verildi

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırıda şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar, son yolculuğuna uğurlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet