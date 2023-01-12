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Politika

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'e, ülkesinin başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 12.01.2023
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca dün Stockholm'de gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili Büyükelçi Herrström Bakanlığa çağırılarak Türkiye'nin tepkisi ifade edildi.

Herrström'e, bu eylemin şiddetle kınandığı ve protesto edildiği güçlü ifadelerle bildirildi.

İsveç'in Üçlü Ahitname ile verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve Türkiye'nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talebi Herrström'e iletildi.

Herrström'e, Türkiye'nin eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentisinin de altı çizildi.

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonu

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekmişti.

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