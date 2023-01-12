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İletişim Başkanı Altun'tan PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsveç'teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.01.2023
İletişim Başkanı Altun'tan PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin açıklama

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Olayı en sert biçimde kınadıklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"İsveç'teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO'ya girmek istiyorsa Madrid'de verdiği sözleri tutmalıdır.

Bu konuda Türkiye'nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm'de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır."

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