İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepkiler
İsrail hükümetinin Gazze kentinin işgal altına alınması yönündeki kararına siyasilerden tepki mesajları geldi.
Ankara
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
- İsrail Güvenlik Kabinesi, "Gazze kentinin" işgalini onayladı
- İsrail'in işgal kararı sonrası Gazze'de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya
"Siyonist terör devleti İsrail'in sözde 'Güvenlik Kabinesi' tarafından onaylanan, Gazze'nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan, sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır. Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz. Uluslararası kurumları ve toplumları İsrail'in bu kanlı işgal planı karşısında durmaya ve Gazze'nin yanında olmaya davet ediyoruz. Bugün Gazze’yi ve Filistin’i savunmak; hukuku, ahlakı ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır."
Siyonist terör devleti İsrail'in sözde “Güvenlik Kabinesi” tarafından onaylanan, Gazze’nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan; sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 8, 2025
Soykırım ve savaş suçlusu…
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Soykırım ve işgal politikasını sürdürenler er ya da geç hesap vereceklerdir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasıyla, İsrail'in işgal ve soykırım politikasının yeni bir evreye girdiğine işaret etti.
Meselenin herhangi bir direniş örgütüne yönelik olmadığını, topyekun Filistin halkını hedef aldığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Masum sivilleri ve çocukları açlığa ve barbar bombardımanlara mahkum etmeyi hiçbir akıl ve vicdan sahibi 'savunma hakkı' olarak tanımlayamaz. İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi hukuku ve tüm insani değerleri çiğnemekte, ateşkesten kaçmakta, insani yardımları engellemekte ve iki devletli siyasi çözümü tahrip etmektedir. Bu insanlık dışı politika tüm bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmekte, uluslararası kurum ve kuralların içini boşaltmaktadır. Dünya kamuoyunda İsrail'e karşı yükselen tepkiler, çeşitli ülkelerin aldığı kararlar umut vericidir. Bu lanetli politikaya karşı insanlık ittifakı vakit geçirmeden harekete geçmelidir. BM başta olmak üzere tüm platformlarda etkin yaptırımlar gündem olmalıdır."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin mazlum Filistin halkı ile dayanışmasını tüm imkanlarıyla sürdüreceğini, diplomatik çabalardan insani yardımlara, yaptırımlardan soykırım davasının takibine, her alanda haklının yanında, zalimin karşısında olacağını dile getirerek, "Soykırım ve işgal politikasını ısrarla sürdürenler, 'Güçlüysem istediğimi yaparım' diyenler, er ya da geç hukuk ve tarih önünde, insanlığın vicdanında hesap vereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.
İletişim Başkanı Duran: Dünyanın vicdanı, İsrail'i durduracak ve yenecek güçtedir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki gösterdi.
"İnsan hakları ihlalleri ve insani krizlerin daha da derinleşmesine yol açacak olan İsrail'in Gazze'yi işgal kararını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Duran, İsrail'in planları ve saldırılarının, tüm insanlığı, barış ve istikrarı hedef aldığını belirtti.
İsrail'in işgalini kalıcılaştırmasının, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırı olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:
"Saldırılarda sivillere yönelik ağır bombardımanların artırılması, altyapının yok edilmesi ve temel insani ihtiyaçların engellenmesi göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in Gazze'de yaptığı açık bir soykırımdır. İşgalin, zulmün ve masumların hayatına kastetmenin hiçbir mazereti olamaz. İnsanlık vicdanı susturulamaz. Uluslararası toplumun, bu tür tek taraflı adımlara kararlılıkla karşı çıkması ve adil bir çözüm için etkin çabalar göstermesi elzemdir. Dünyaya çağrımızdır, sessiz kalmayın, insanlık için, adalet için ses verin. Dünyanın vicdanı, İsrail'i durduracak ve yenecek güçtedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizerek vurguladığı üzere 'Herkes susabilir. Tepkisiz kalabilir. Ama biz susmayız, susamayız ve emin olun susmayacağız."
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'yi işgal etme kararı lanetli bir karardır. Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir. Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır."
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Uluslararası mekanizmaları, İsrail'in eylemlerini durduracak adımlar atmaya davet ediyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıları daha da genişletme yönündeki son kararının, bölgedeki yayılmacı ve sistematik şiddet politikalarının yeni ve son derece tehlikeli bir evresine işaret ettiğini belirtti. Ala, "Bu karar, Filistin halkına karşı işlenen ağır insanlık suçlarının devamının yanı sıra uluslararası barışa ve bölgesel istikrara yönelik doğrudan bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.
Netanyahu hükümetinin işgali derinleştirme ve Filistin halkını yok etme amacına hizmet eden her adımının Gazze'deki insani trajediyi daha da derinleştirdiğini, sivillerin yaşam hakkını hiçe saydığını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:
"Orta Doğu'da kalıcı barışın yolu uluslararası hukukun ve temel insan haklarının eksiksiz şekilde korunmasına bağlıdır. İsrail, saldırı planlarından derhal vazgeçmelidir ve iki devletli çözüm doğrultusunda ciddi ve samimi müzakerelere başlamalıdır. Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlamayı hedefleyen bu insanlık dışı stratejinin uygulanmasını önlemek, uluslararası toplum için ertelenemez bir görevdir. Bu çerçevede, BM başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları, İsrail'in hukuka aykırı ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan eylemlerini durduracak adımlar atmaya davet ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.