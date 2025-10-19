Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
4,003.70
BTC/USDT
109,355.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İletişim Başkanı Duran: Seçimlerin demokratik olgunlukla geçmesi Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü göstergesidir

İletişim Başkanı Duran, "Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Seçimlerin demokratik olgunlukla geçmesi Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü göstergesidir." dedi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
İletişim Başkanı Duran: Seçimlerin demokratik olgunlukla geçmesi Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü göstergesidir

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Gayriresmi sonuçlara göre, seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Seçimlerin huzur, güven ve demokratik olgunluk içinde geçmesi, Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duran, NSosyal hesabından, KKTC cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre, seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Seçimlerin huzur, güven ve demokratik olgunluk içinde geçmesi, Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü bir göstergesidir.

Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galata Kulesi'ne "Sıfır Atık Forumu" kapsamında çevre temalı görseller yansıtıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum
Dışişleri Bakanlığından KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erhürman, AA'ya konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı seçimin hayırlı olmasını diliyorum

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran: Seçimlerin demokratik olgunlukla geçmesi Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü göstergesidir

İletişim Başkanı Duran: Seçimlerin demokratik olgunlukla geçmesi Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü göstergesidir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı seçimin hayırlı olmasını diliyorum

AK Parti Sözcüsü Çelik: Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik: Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi NATO'ya üyelik için hazırlık yapıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi NATO'ya üyelik için hazırlık yapıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet